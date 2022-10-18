Саммер и Миcикс из «Рика и Морти» появились в Fortnite

Сегодня в Fortnite появились новые герои из мультсериала «Рик и Морти». В магазине можно найти Саммер и Мистера Мисикса.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Комплект с первой получил название «Королева Саммер». В него входят сам облик Саммер, грязная вилка, которая заменяет кирку, а также боевой корабль Глорзо. Стоимость комплекта по скидке составляет 2,1 тыс. В-баксов.

Набор с Мистером Мисиксом включает в себя облик персонажа, призванную катану и облако Мисикса. Цена комплекта также составляет 2,1 тыс. В-баксов.

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Фанаты королевской битвы ждут, когда в игре пройдёт коллаборация с сериалом «Доктор Кто». Инсайдеры говорили о чём-то крупном. Возможно, игроки смогут превратиться в одного из последних Докторов.