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59 минут назад

Саммер и Миcикс из «Рика и Морти» появились в Fortnite

Чемпионат.com

Сегодня в Fortnite появились новые герои из мультсериала «Рик и Морти». В магазине можно найти Саммер и Мистера Мисикса.

Саммер и Миcикс из «Рика и Морти» появились в Fortnite
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Комплект с первой получил название «Королева Саммер». В него входят сам облик Саммер, грязная вилка, которая заменяет кирку, а также боевой корабль Глорзо. Стоимость комплекта по скидке составляет 2,1 тыс. В-баксов.

Набор с Мистером Мисиксом включает в себя облик персонажа, призванную катану и облако Мисикса. Цена комплекта также составляет 2,1 тыс. В-баксов.

Чемпионат.com
Чемпионат.com

Фанаты королевской битвы ждут, когда в игре пройдёт коллаборация с сериалом «Доктор Кто». Инсайдеры говорили о чём-то крупном. Возможно, игроки смогут превратиться в одного из последних Докторов.

Fortnite распространяется по условно-бесплатной модели почти на всех современных платформах.

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