Музыку из Elden Ring исполнят вживую на джазовом концерте

Bandai Namco анонсировала концерт A Night in the Lands Between, на котором будет исполнена музыка из Elden Ring. Он состоится 3 декабря — в оффлайн и онлайн форматах, но только для тех, кто купит билеты.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В мероприятии примут участие два известных джазовых музыканта — лауреат премии «Грэмми» Кенни Гарретт и легендарный трубач Такуя Курода.

На A Night in the Lands Between фанаты вновь смогут погрузиться в богатый мир Elden Ring и ощутить его с новой стороны. Саундтреки к видеоиграм уже «встречались» с симфонической музыкой и даже рок-н-роллом, а теперь пришла очередь джаза. По словам организаторов, джазовый концерт исследует совершенно иную трактовку музыки из Elden Ring.