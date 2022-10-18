В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 61.76EUR 60.56
Войти в почту
1 час назад

Музыку из Elden Ring исполнят вживую на джазовом концерте

Игромания.ру

Bandai Namco анонсировала концерт A Night in the Lands Between, на котором будет исполнена музыка из Elden Ring. Он состоится 3 декабря — в оффлайн и онлайн форматах, но только для тех, кто купит билеты.

Музыку из Elden Ring исполнят вживую на джазовом концерте
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В мероприятии примут участие два известных джазовых музыканта — лауреат премии «Грэмми» Кенни Гарретт и легендарный трубач Такуя Курода.

На A Night in the Lands Between фанаты вновь смогут погрузиться в богатый мир Elden Ring и ощутить его с новой стороны. Саундтреки к видеоиграм уже «встречались» с симфонической музыкой и даже рок-н-роллом, а теперь пришла очередь джаза. По словам организаторов, джазовый концерт исследует совершенно иную трактовку музыки из Elden Ring.

Сама Elden Ring недавно получила патч 1.07, который улучшает стабильность геймплея и исправляет баланс разных элементов игры. А ещё игра вошла в топ популярных игр для Steam Deck за сентябрь и в будущем получит настольную адаптацию.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители