«Хуже, чем Cyberpunk 2077 на релизе». Игроки ругают A Plague Tale: Requiem

18 октября на консолях, ПК и в Game Pass состоялся релиз A Plague Tale: Requiem — продолжения истории о приключениях Хьюго и Амиции в условиях средневековой чумы. Критики высоко оценили игру — на агрегаторе Metacritic у проекта 84 балла из 100. Однако пресса жаловалась на оптимизацию, и пользователи действительно ощутили её нехватку.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

На момент публикации заметки отзывы на Requiem в Steam достигли отметки «Очень положительные», однако даже в позитивных обзорах геймеры жалуются на оптимизацию. Кто-то даже заявляет, что игра идёт хуже, чем Cyberpunk 2077 на релизе. Причём не помогают даже топовые сборки с самыми мощными видеокартами.

Одна из худших оптимизаций, которые я видел за последние годы. Она даже хуже, чем была в Cyberpunk 20

Купил игру на ПК с RTX 3080. В итоге пришлось понизить настройки до средних. Разрешение 1080р, 40 кадров в секунду — и те далеко не стабильные. Иногда игра фризит и подтормаживает.

На 3070Ti в 1440р с просадками до 40 FPS… Cyberpunk 2077 со всей своей трассировкой и открытым миром такого себе не позволял. Ждем патчей и будут ASOBO'вцам положительные отзывы.

Продолжу играть в легендарную вторую часть, тогда, когда куплю себе RTX 4090. Графика красивая, а вот оптимизация на уровне деревянного кораблика, который плавал по реке.