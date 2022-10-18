В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 61.76EUR 60.56
Войти в почту
1 час назад

«Хуже, чем Cyberpunk 2077 на релизе». Игроки ругают A Plague Tale: Requiem за оптимизацию

Чемпионат.com

18 октября на консолях, ПК и в Game Pass состоялся релиз A Plague Tale: Requiem — продолжения истории о приключениях Хьюго и Амиции в условиях средневековой чумы. Критики высоко оценили игру — на агрегаторе Metacritic у проекта 84 балла из 100. Однако пресса жаловалась на оптимизацию, и пользователи действительно ощутили её нехватку.

«Хуже, чем Cyberpunk 2077 на релизе». Игроки ругают A Plague Tale: Requiem
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На момент публикации заметки отзывы на Requiem в Steam достигли отметки «Очень положительные», однако даже в позитивных обзорах геймеры жалуются на оптимизацию. Кто-то даже заявляет, что игра идёт хуже, чем Cyberpunk 2077 на релизе. Причём не помогают даже топовые сборки с самыми мощными видеокартами.

Одна из худших оптимизаций, которые я видел за последние годы. Она даже хуже, чем была в Cyberpunk 20

Купил игру на ПК с RTX 3080. В итоге пришлось понизить настройки до средних. Разрешение 1080р, 40 кадров в секунду — и те далеко не стабильные. Иногда игра фризит и подтормаживает.

На 3070Ti в 1440р с просадками до 40 FPS… Cyberpunk 2077 со всей своей трассировкой и открытым миром такого себе не позволял. Ждем патчей и будут ASOBO'вцам положительные отзывы.

Продолжу играть в легендарную вторую часть, тогда, когда куплю себе RTX 4090. Графика красивая, а вот оптимизация на уровне деревянного кораблика, который плавал по реке.

На момент публикации заметки разработчики не комментировали претензии от пользователей Steam. Судя по всему, плохое техническое состояние и стало причиной отсутствия 60 FPS на PS5 и Xbox Series.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители