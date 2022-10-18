Epic Games запустила в Fortnite временное событие «Кошмары»

Epic Games проводит в Fortnite событие «Кошмары» с вечеринкой у алтаря трансформации, жуткими способностями и монстрами в режиме «Натиск орды» — оно уже стартовало и завершится 1 ноября.

Надеемся, вы не боитесь танцев, потому что DJ Lyka устроила вечеринку у алтаря трансформации. Не пропустите новый микс, записанный реальным диджеем Сарой Ландри! Или продолжите своё скрытное путешествие по острову в поисках сверхъестественного предмета «Чудовищные когти». Возьмите его в руки, чтобы получить жуткие способности: «Волчье чутьё», «Волчьи когти» и «Воздушный удар».

А ещё в игру возвращается режим «Натиск орды», но есть одно «но». Игрокам предстоит объединить силы, чтобы дать отпор ордам монстров, собрать множители очков, набрать комбо, выжить в разных локациях и одолеть финального босса без строительства — такой возможности в этот раз не будет.