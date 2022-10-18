Экшен Warhaven добавили в список желаемого Steam более 50 000 раз

Компания NEXON опубликовала объявление, в котором сообщила о добавлении многопользовательского экшена Warhaven в список желаемого Steam более 50 000 раз.

Фото: MMO13 MMO13

В честь данного события, разработчики выпустили для всех пользователей награду — шлем Crimson Crest (Шлем багрового герба), который могут носить все солдаты: Blade, Spike, Arch, Guardian, Warhammer и Smoke. Получить его возможно во внутриигровом магазине.

Также была запущена следующая цель — после добавления в список желаемого Steam свыше 100 000 раз, игроки смогут получить фоновую тему для профиля Steam «Железная стена».