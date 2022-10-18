Экшен Warhaven добавили в список желаемого Steam более 50 000 раз

Компания NEXON опубликовала объявление, в котором сообщила о добавлении многопользовательского экшена Warhaven в список желаемого Steam более 50 000 раз.
В честь данного события, разработчики выпустили для всех пользователей награду — шлем Crimson Crest (Шлем багрового герба), который могут носить все солдаты: Blade, Spike, Arch, Guardian, Warhammer и Smoke. Получить его возможно во внутриигровом магазине.
Также была запущена следующая цель — после добавления в список желаемого Steam свыше 100 000 раз, игроки смогут получить фоновую тему для профиля Steam «Железная стена».
Напомним, что сейчас Warhaven проходит плейтест на платформе Valve и все желающие могут принять в нём участие, скачав проект с официальной страницы игры.