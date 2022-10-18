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17 минут назад

Team Spirit уступила Aster в первой игре матча группы B на The International 2022

Чемпионат.com

Состав Team Spirit по Dota 2 проиграл первую карту серии против Team Aster из Китая в матче группового этапа The International 2022.

Российская Team Spirit уступила Aster в первой игре матча группы B на TI 2022
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Несмотря на удачный пик и достойное начало, по ходу игры «драконы» растеряли всё преимущество, чем и воспользовались представители Поднебесной — перехватив инициативу, Aster довела дело до победы на первой карте.

После небольшой паузы Team Spirit и Team Aster проведут ещё одну игру. Российской команде обязательно нужно побеждать, чтобы сохранить шансы на выход в верхнюю сетку; при этом нужно надеяться, что Thunder Awaken не сможет набрать очков в матче с beastcoast.

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