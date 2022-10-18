В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 61.76EUR 60.56
Войти в почту
1 час назад

Илья Мэддисон объявил о завершении карьеры и удалил все посты из соцсетей

Чемпионат.comиещё 1

Популярный блогер и стример Илья Maddyson Давыдов внезапно объявил об окончании интернет-деятельности в своём телеграм-канале. Многие фанаты восприняли его пост с иронией, однако позже обнаружили, что Мэддисон удалил все посты из своих социальных сетей, а где-то даже переименовал паблики во что-то непристойное.

Илья Мэддисон объявил о завершении карьеры
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Судя по всему, подобная реакция стримера была вызвана тем, что недавно его заметили в Сербии, хотя ещё несколько недель назад Илья отвергал слухи об отъезде из России. Давыдов заявил, что ему надоела постоянная слежка от поклонников, после чего он и удалил информацию из своих пабликов.

Да, пацаны, не ожидал, что у меня такая подписота. Не уверен, что разделяю ваши взгляды и хочу для вас что-то делать. Так что на этом сворачиваю свою деятельность в интернете. Я надеялся, что среди вас больше адекватных людей. Грустно и больно.

Конечно, нечто подобное с Мэддисоном уже происходило и раньше, однако он всегда возвращался к стримингу. Возможно, и в этот раз произойдёт что-то в этом роде.

Игры,Илья Мэддисон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители