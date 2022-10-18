Саппорт Team Spirit высказался о первой игре с beastcoast

Возможно, у нас был не самый уверенный драфт — но мы могли победить, если бы хорошо играли. Я очень сильно ошибался в некоторых драках. Могу взять это поражение на себя. Если бы этого не было, если бы я лучше понял действия Shadow Fiend и не поймал какой-то лишний контроль, мы могли бы выиграть эту игру.