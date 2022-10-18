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30 минут назад

Большой показ ремейка Resident Evil 4 пройдёт 21 октября

Чемпионат.com

Capcom анонсировала точное время проведения презентации Resident Evil — 21 октября в 01:00 МСК. На ней покажут два проекта: ремейк Resident Evil 4 и дополнения для Resident Evil Village.

Названа дата большого показа ремейка Resident Evil 4
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

RE4 выходит в марте, однако японский издатель до сих пор практически ничего не показывал по этой игре. Сейчас самое время презентовать большой геймплейный отрывок и запустить предварительные заказы. А по RE Village мы ожидаем новые кадры сюжетного дополнения и, возможно, демонстрацию мультиплеера Re:Verse. Всё это выйдет 28 октября.

Мероприятие особенно примечательно тем, что оно пройдёт всего через 25 часов после показа «будущего Silent Hill». Там ожидаются анонсы сразу трёх новых частей культового хоррора Konami. Интересное совпадение, не так ли?

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