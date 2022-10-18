Названа дата большого показа ремейка Resident Evil 4

Capcom анонсировала точное время проведения презентации Resident Evil — 21 октября в 01:00 МСК. На ней покажут два проекта: ремейк Resident Evil 4 и дополнения для Resident Evil Village.

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RE4 выходит в марте, однако японский издатель до сих пор практически ничего не показывал по этой игре. Сейчас самое время презентовать большой геймплейный отрывок и запустить предварительные заказы. А по RE Village мы ожидаем новые кадры сюжетного дополнения и, возможно, демонстрацию мультиплеера Re:Verse. Всё это выйдет 28 октября.