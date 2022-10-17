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25 минут назад

Продюсер "Игры престолов" станет шоураннером триллера "Конкордия"

Газета.Ru

Продюсер «Игры престолов» Фрэнк Дульгер станет шоураннером драматического триллера «Конкордия», пишет Variety.

Продюсер "Игры престолов" станет шоураннером триллера "Конкордия"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Визионеры, стоящие за «Конкордией», считают, что им удалось получить технологию производства дивного нового мира, вот только нельзя не впускать зло, если оно исходит изнутри», — заявил Дульгер.

В проекте-антиутопии расскажут о сообществе «Конкордия», которым управляет искусственный интеллект, чтобы гарантировать жителям свободу, справедливость и гуманность. Спустя 20 лет после создания этой на вид успешной коммуны многие люди по всему миру выстраиваются в очередь, чтобы повторить этот предположительно успешный эксперимент. Однако все начинания будут разрушены, если откроется тайна создания «Конкордии».

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