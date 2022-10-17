Продюсер "Игры престолов" станет шоураннером триллера "Конкордия"

Продюсер «Игры престолов» Фрэнк Дульгер станет шоураннером драматического триллера «Конкордия», пишет Variety.
«Визионеры, стоящие за «Конкордией», считают, что им удалось получить технологию производства дивного нового мира, вот только нельзя не впускать зло, если оно исходит изнутри», — заявил Дульгер.
В проекте-антиутопии расскажут о сообществе «Конкордия», которым управляет искусственный интеллект, чтобы гарантировать жителям свободу, справедливость и гуманность. Спустя 20 лет после создания этой на вид успешной коммуны многие люди по всему миру выстраиваются в очередь, чтобы повторить этот предположительно успешный эксперимент. Однако все начинания будут разрушены, если откроется тайна создания «Конкордии».