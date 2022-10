Yakuza: Like a Dragon делали с оглядкой на культовое аниме «Ван Пис»

Я никогда не говорил об этом раньше, но на создание Like a Dragon меня очень, очень вдохновил One Piece. Для меня Ичибан — это Луффи из «Ван Пис». А вокруг него Зоро, Нами и другие. Командная структура One Piece оказала немалое влияние на сценарий и игру в целом.