В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 61.76EUR 60.56
Войти в почту
1 час назад

BetBoom Team победила OG на первой карте матча групповой стадии The International 11

Чемпионат.com

Российская команда BetBoom Team выиграла первую карту матча против европейской OG на The International 2022. Для нашего коллектива это четвёртая выигранная карта на групповом этапе чемпионата мира по Dota 2.

Российская BetBoom Team победила на первой карте матча групповой стадии TI 11
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На стадии драфта BetBoom выбрала Faceless Void для своего керри, однако сместила его на сложную линию, в то время как оффлейнер на Visage сместился на верхний лайн. Это вместе с яркой игрой Дениса Larl Сигитова на Leshrac позволило российской команде удачно провести ряд сражений и одержать столь важную победу.

После короткой паузы BetBoom Team и OG проведут второй сет в рамках данной серии.

The International 2022 по Dota 2 — в Okko! Смотрите матчи Group Stage (15–18 октября) бесплатно по ссылке.

Игры,The International 2022 Dota 2,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители