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13 минут назад

Финальный размер файла God of War: Ragnarok на PS4 составил больше 118 ГБ

Игромания.руиещё 4

Пользователь Twitter опубликовал скриншот со своей PlayStation 4, на котором можно увидеть размер файла официального издания God of War: Ragnarok — финальный размер с патчем первого дня составил 118,5 ГБ.

Назван финальный размер файла God of War: Ragnarok на PS4
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Для сравнения: God of War 2018 года занимала на PS4 примерно 45 ГБ. Ранее пользователь Reddit публиковал другой скриншот, на котором было видно, что размер файла Ragnarok до патча первого дня составлял 90,6 ГБ.

Скриншот

Предполагается, что на PS5 игра займёт меньше места, но конкретных данных по этому поводу пока что нет.

God of War: Ragnarok выходит 9 ноября на PS4 и PS5. Вчера создатели игры представили дебютный ролик из серии, посвящённой разработке проекта — в первый раз зрителям поведали о процессе работы над сюжетом. Следующий ролик серии будет посвящён боевой системе.

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