Назван финальный размер файла God of War: Ragnarok на PS4

Пользователь Twitter опубликовал скриншот со своей PlayStation 4, на котором можно увидеть размер файла официального издания God of War: Ragnarok — финальный размер с патчем первого дня составил 118,5 ГБ.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Для сравнения: God of War 2018 года занимала на PS4 примерно 45 ГБ. Ранее пользователь Reddit публиковал другой скриншот, на котором было видно, что размер файла Ragnarok до патча первого дня составлял 90,6 ГБ.

Скриншот

Предполагается, что на PS5 игра займёт меньше места, но конкретных данных по этому поводу пока что нет.