В Need for Speed Unbound будет больше 10 игроков в мультиплеере

Criterion Games и издатель Electronic Arts поделились свежими деталями Need For Speed Unbound. Из информации в блоге стало известно, что мультиплеер гонки будет поддерживать аж до 16 человек — это довольно много для франшизы. Особенно с учётом того, что мультиплеер Need for Speed Heat поддерживал до восьми человек.