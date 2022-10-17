В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
25 минут назад

В Need for Speed Unbound будет до 16 игроков в мультиплеере

Чемпионат.com

Criterion Games и издатель Electronic Arts поделились свежими деталями Need For Speed Unbound. Из информации в блоге стало известно, что мультиплеер гонки будет поддерживать аж до 16 человек — это довольно много для франшизы. Особенно с учётом того, что мультиплеер Need for Speed Heat поддерживал до восьми человек.

В Need for Speed Unbound будет больше 10 игроков в мультиплеере
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Отмечается, что игроки смогут объединяться в команды по четыре человека с другими людьми и проводить соревнования. Разработчики призвали как следует подготовиться перед заездами с другими игроками.

Также разработчики показали полную карту игры. Ранее её можно было увидеть в качестве похуже, и ещё она была немного подрезана.

Чемпионат.com

Need for Speed Unbound выйдет 2 декабря на ПК, PS5 и Xbox Series. Авторы отмечали, что делают упор на сюжет, а не на мультиплеер. Если вас смущают кислотные эффекты в игре, то не переживайте — их можно будет отключить.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители