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26 минут назад

EA отключит серверы Mirror's Edge, Shank 2 и ещё двух играх

Electronic Arts обновила список проектов, в которых будет отключена сетевая составляющая. Уже 19 января 2023 года узнать о своих достижениях, сетевых рекордах и других онлайн-составляющих нельзя будет в симуляторе паркура Mirror's Edge, баскетбольной NBA Jam: On Fire Edition, экшене Shank 2 и шутере Gatling Gears.

EA отключит серверы нескольких игр
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В каких играх отключат все онлайн-функции

  • Mirror's Edge
  • NBA Jam: On Fire Edition
  • Shank 2
  • Gatling Gears

При этом во все перечисленные проекты всё ещё можно будет играть в автономном режиме. Как отмечает EA, иногда компании сталкиваются с необходимостью удаления устаревших режимов и возможностей.

1 октября сервера в своих играх отключила и Ubisoft. Под удар попали Assassin's Creed 2, 3, Brotherhood и Revelations, Splinter Cell: Blacklist, Rayman Legends и Far Cry 3.

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