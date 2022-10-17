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52 минуты назад

Team Spirit потерпела первое поражение на The International 2022 по Dota 2

Чемпионат.com

Российская команда Team Spirit уступила Tundra Esports из Европы в матче группового этапа The International 2022. Это первая проигранная серия для «драконов» на этом чемпионате мира по Dota 2.

Российская Team Spirit потерпела первое поражение на The International 11 по Dota 2
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На первой карте Spirit выбрала Shadow Field в качестве керри и долгое время удерживала равенство по графикам, однако связка Lifestealer и Tusk оказалась сильнее.

Во второй игре европейский коллектив лучше провёл лайн-стадию, а в поздней игре справиться с Naga Siren на первой позиции оказалось почти невозможно.

Завтра Team Spirit проведёт ещё два матча — с beastcoast и Team Aster. Сейчас действующие победители The International занимают пятое место в группе А.

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