В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 61.76EUR 60.56
Войти в почту
1 час назад

Элайджа Вуд обратил внимание на грядущие анонсы по Silent Hill

Игромания.ру

Элайджа Вуд («Властелин колец») обратил внимание на грядущее мероприятие по Silent Hill, сопроводив запись эмодзи с заинтересованным взглядом. Никаких дополнительных комментариев Вуд не предоставил, однако пользователи сети сразу начали строить теории о том, что актёр каким-то образом связан с новыми потенциальными проектами во франшизе.

Элайджа Вуд обратил внимание на грядущие анонсы по Silent Hill
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В теории Вуд может сыграть в одном из них некую роль — ранее артист часто упоминал в интервью о своей любви к хоррорам и триллерам, поэтому подобный «карьерный поворот» смотрится вполне в его духе.

Причём в данном случае речь не обязательно идёт про игру, ведь постановщик первой экранизации Silent Hill Кристоф Ган уже какое-то время работает над новой лентой во вселенной. Её съёмки стартуют уже в феврале 2023 года.

Вопрос относительно участия Вуда должны прокомментировать (или проигнорировать) в полночь со среды на четверг, когда и пройдёт презентация Konami. Предполагается, что на ней расскажут о грядущих новинках серии, среди которых эпизодический проект, игра-тизер и ремейк Silent Hill 2.

Игры,Элайджа Вуд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители