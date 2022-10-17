Элайджа Вуд обратил внимание на грядущие анонсы по Silent Hill

Элайджа Вуд («Властелин колец») обратил внимание на грядущее мероприятие по Silent Hill, сопроводив запись эмодзи с заинтересованным взглядом. Никаких дополнительных комментариев Вуд не предоставил, однако пользователи сети сразу начали строить теории о том, что актёр каким-то образом связан с новыми потенциальными проектами во франшизе.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В теории Вуд может сыграть в одном из них некую роль — ранее артист часто упоминал в интервью о своей любви к хоррорам и триллерам, поэтому подобный «карьерный поворот» смотрится вполне в его духе.

Причём в данном случае речь не обязательно идёт про игру, ведь постановщик первой экранизации Silent Hill Кристоф Ган уже какое-то время работает над новой лентой во вселенной. Её съёмки стартуют уже в феврале 2023 года.