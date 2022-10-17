Как правильно настроить Windows для игр: пять полезных советов

Даже мощный игровой компьютер не сможет работать на все сто, если предварительно не настроить его специально для игр. Сейчас производители железа и разработчики игр прикладывают все усилия для того, чтобы облегчить этот процесс, но все же есть несколько хитростей, которые, как правило, приходится делать своими руками. Портал pcmag.com рекомендует пять простых, но полезных настроек Windows 10 для игр.

Фото: FYQD-Studio FYQD-Studio

Оптимизируйте фоновые процессы

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Ресурсоемкие процессы, запущенные в фоновом режиме, могут помешать вашему компьютеру полностью раскрыть свой потенциал в играх, особенно если вы используете маломощную машину, располагающую ограниченными ресурсами. Остановка самых тяжелых процессов в «Диспетчере задач» может незначительно повысить производительность.

Встроенный в Windows 10 игровой режим выполняет примерно те же функции. Чаще всего он включен по умолчанию, но, если вы хотите проверить, зайдите в «Пуск» — «Параметры» — «Игры» — вкладка «Игровой режим». На всякий случай предупреждаем, что игровой режим периодически вызывает проблемы в некоторых играх. Если вы с ними столкнетесь, то просто отключите функцию.

Обновите драйверы видеокарты

Вообще, среднестатистическому владельцу ПК не нужно обновлять драйверы для железа кроме тех случаев, когда возникают те или иные проблемы, но видеокарты — исключение из этого правила. NVIDIA и AMD регулярно выпускают программные обновления, оптимизирующие работу GPU в свежих играх. Поэтому своевременное обновление графических драйверов вполне может обеспечить солидный прирост быстродействия.

Подключите Интернет напрямую (не через Wi-Fi)

Если вы часто играете в многопользовательские игры по сети, то качество интернет-подключения не менее важно, чем видеокарта. Подтормаживания, различные провисания и постоянная потеря соединения означают, что пришла пора позаботиться об этом моменте. Лучший способ исправить большинство подобных проблем — это подключение к Интернету напрямую через LAN-кабель. Даже если роутер расположен далеко от системного блока, провод можно протянуть вдоль плинтуса или потолка: это потребует времени и сил, но результат того стоит.

Измените настройки мыши

Наверное, вы уже привыкли к тому, как ваш курсор ведет себя на экране, однако некоторые настройки мыши предназначены скорее для работы, нежели для игр. Если вы давно не залезали в системные настройки мыши, то, возможно, кое-какие параметры стоит поменять.

Откройте меню «Пуск» — «Параметры» — «Устройства» — «Мышь» — «Дополнительные параметры мыши». Опция «Включить повышенную точность установки указателя» включает ускорение мыши: чем быстрее вы движете мышь, тем быстрее перемещается курсор. Сама по себе функция действительно повышает комфорт, но не всегда подходит для игр, в том числе шутеров от первого лица, где важна мышечная память и скорость реакции.

Измените настройки монитора

Со стороны этот совет может показаться слишком уж очевидным, но, как показывает практика, люди нередко забывают о том, что дорогие игровые мониторы не всегда работают на пределе возможностей по умолчанию. Если ваш экран поддерживает высокие герцовки, то не забудьте включить их в настройках — это сделает картинку в играх более плавной.