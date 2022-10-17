В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 61.76EUR 60.56
Войти в почту
56 минут назад

Новый геймплей Need for Speed Unbound покажут через 24 часа

Чемпионат.comиещё 1

Авторы Need for Speed Unbound объявили о новом показе проекта. 18 октября в 18:00 по московскому времени разработчики поделятся новыми кадрами игрового процесса. А пока EA показала небольшой тизер, в котором можно увидеть драйвовые погони по городу и его окрестностям.

Авторы Need for Speed Unbound рассказали, когда покажут новый геймплей
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Будем надеяться, что видео с новым геймплеем будет длиннее предыдущего — прошлый ролик едва ли превышал 30 секунд. Тизер намекает именно на такую же небольшую презентацию.

Need for Speed Unbound выходит 2 декабря на ПК, PS5 и Xbox Series. Для гонки реализовали новую физическую модель с учётом 60 FPS — ранее физику создавали под 30 кадров в секунду. Основной упор при этом делают на сюжетную кампанию, а не мультиплеер. Ранее стали известны системные требования проекта, и они в целом довольно демократичные.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители