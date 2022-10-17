Авторы Need for Speed Unbound рассказали, когда покажут новый геймплей

Авторы Need for Speed Unbound объявили о новом показе проекта. 18 октября в 18:00 по московскому времени разработчики поделятся новыми кадрами игрового процесса. А пока EA показала небольшой тизер, в котором можно увидеть драйвовые погони по городу и его окрестностям.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Будем надеяться, что видео с новым геймплеем будет длиннее предыдущего — прошлый ролик едва ли превышал 30 секунд. Тизер намекает именно на такую же небольшую презентацию.