Лучшие симуляторы работы: от House Flipper до Euro Truck Simulator

Симуляторы всяческой работы — один из самых громких трендов игровой индустрии последних лет. Самые разные студии разрабатывают симуляторы автомехаников, сборщиков ПК, фермеров, полицейских… Другими словами, поток игр так велик, что в нем порой непросто найти нечто действительно стоящее. И по этому случаю мы собрали подборку действительно хороших симуляторов рутины.

Фото: SCS Software SCS Software

House Flipper

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House Flipper была одним из первенцев жанра симуляторов всяческой рутины: во многом именно благодаря ней эта ниша стала так популярна. Эта игра предлагает примерить на себя роль разнорабочего, готового выполнить любой заказ — от ремонта сантехники до покраски стен и полной перепланировки квартиры. Заработав средств на заданиях поменьше, игрок может даже сам скупать дешевые дома в плохом состоянии, ремонтировать их и продавать втридорога, хотя прибыль здесь, конечно, не так важна, как удовольствие от трудоемкого, но медитативного процесса.

Frozen District

PowerWash Simulator

PowerWash Simulator — это раскраска для взрослых, только наоборот. Вместо того, чтобы старательно что-то закрашивать, игроку предстоит не менее старательно отмывать разные локации от застоявшейся грязи при помощи моечной машины. Это могут быть дома, уютные крылечки на заднем дворе, детские площадки или парки развлечений — работа везде найдется. Крайне однообразная, но очень успокаивающая работа, которая можно заниматься часами напролет. PowerWash Simulator отлично помогает снять стресс и хорошо подходит для игры на фоне, пока вы с кем-то болтаете или слушаете подкаст. Не зря ведь проект быстро нашел популярность среди стримеров.

Square Enix

My Summer Car

Про My Summer Car тяжело рассказывать на полном серьезе, потому что сама игра, мягко говоря, не воспринимает себя всерьез. Это симулятор жизни в финской глубинке, где игроку предстоит буквально по запчастям собрать собственный автомобиль, чтобы ездить за пивом в ближайший магазин, материть продавца, ввязываться в полицейские погони, ходить в сауну… Иными словами, развлекаться только так, как умеют провинциальные финны. My Summer Car — это один огромный, пост-ироничный мем максимальной прожарки, который, при всей своей нарочитой кривизне, очень ответственно подходит к симуляции внутренних механизмов автомобилей. Опять же, подобную игру невозможно кому-либо порекомендовать всерьез, но если вы любите авто и необычные симуляторы, то на My Summer Car однозначно стоит хотя бы взглянуть.

Amistech Games

Euro Truck Simulator 2

Euro Truck Simulator 2 вышла целых 10 лет назад, но в проект до сих пор играют тысячи, иногда десятки тысяч пользователей — причем самых разных возрастных категорий. Это без пяти минут идеальный (на данный момент) симулятор дальнобойщика, который позволяет отвлечься от реальности за рулем многотонного грузов. Причем геймплей ощущается медитативным, даже если вы никогда не горели грузовыми автомобилями или романтикой больших дорог. Можно включить во втором окне любимый подкаст, выбрать какой-нибудь маршрут подлиннее и вперед — стоять в виртуальных пробках на загруженных развязках. Да, со стороны такое удовольствие смотрится странно, но Euro Truck Simulator 2 неспроста сплотила вокруг себя преданное сообщество поклонников.

SCS Software

Hardspace: Shipbreaker

Наконец Hardspace: Shipbreaker — один из самых необычных симуляторов работы, потому что он посвящен пока еще не существующему ремеслу космических мусорщиков. Чтобы расплатиться по долгам перед могущественной мега-корпорацией, главному герою придется зарабатывать деньги утилизацией кораблей на металлолом. Каждый нужно аккуратно распилить лазером, не задев никаких взрывоопасных или пожароопасных компонентов, тщательно отсортировать запчасти и попутно не покалечить себя на рабочем месте. Геймплей Hardspace: Shipbreaker прост, но подбрасывает достаточно пищи для размышлений, чтобы задействовать смекалку. К тому же, на фоне можно насладиться неплохой историей, рассказанной в формате радио-пьесы через дневники и переговоры коллег.