В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
53 минуты назад

Семь из восьми участников китайской RNG заболели COVID-19 во время The International 2022

Чемпионат.comиещё 1

Китайский клуб Royal Never Give Up сообщил, что почти все представители команды сдали положительные тесты на коронавирус во время третьего игрового дня чемпионата мира The International 2022 по Dota 2.

Семь из восьми участников китайской RNG заболели COVID-19 во время TI 2022
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Первым ещё утром заболел мидер Лу Somnus Яо — ему стало плохо во время матча с PSG.LGD, после чего его госпитализировали: следующие игры он провёл в изоляции от остальной команды.

Теперь же заразились все остальные члены заявки RNG, кроме саппорта Йап xNova Джиан Вея — ещё три игрока основного состава, главный тренер и два менеджера. Пока неизвестно, будет ли допущена команда до следующих матчей The International 2022.

До сегодняшнего дня Royal Never Give Up лидировала в группе А, выиграв девять карт из десяти. Сегодня китайский коллектив проиграл все четыре игры.

The International 2022 по Dota 2 — в Okko! Смотрите матчи Group Stage (15–18 октября) бесплатно по ссылке.

Игры,The International 2022 Dota 2,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители