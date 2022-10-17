Названа дата, когда «Ведьмак 3» может выйти на PS5 и Xbox Series

Как известно, CD Projekt планирует выпустить ролевую игру «Ведьмак 3: Дикая Охота» для современных консолей в конце этого года. И, вероятно, релиз версий для PS5 и Xbox Series состоится 9 декабря, аккурат после The Game Awards.
По крайней мере, эта дата засветилась в сети, где распространяется фотография, сделанная, как утверждается, сотрудником британской розничной сети Game. На изображении рядом с этим числом замечено наименование «Ведьмака 3» в издании «Игра года».
Возможно, точную дату выхода CD Projekt объявит как раз на шоу The Game Awards, где традиционно будут награждать лучшие игры года и показывать свежие трейлеры.