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1 час назад

«Ведьмак 3» может выйти на PS5 и Xbox Series 9 декабря

Игромания.ру

Как известно, CD Projekt планирует выпустить ролевую игру «Ведьмак 3: Дикая Охота» для современных консолей в конце этого года. И, вероятно, релиз версий для PS5 и Xbox Series состоится 9 декабря, аккурат после The Game Awards.

Названа дата, когда «Ведьмак 3» может выйти на PS5 и Xbox Series
Фото: Игромания.руИгромания.ру

По крайней мере, эта дата засветилась в сети, где распространяется фотография, сделанная, как утверждается, сотрудником британской розничной сети Game. На изображении рядом с этим числом замечено наименование «Ведьмака 3» в издании «Игра года».

Игромания.ру

Возможно, точную дату выхода CD Projekt объявит как раз на шоу The Game Awards, где традиционно будут награждать лучшие игры года и показывать свежие трейлеры.

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