Названа дата, когда «Ведьмак 3» может выйти на PS5 и Xbox Series

Как известно, CD Projekt планирует выпустить ролевую игру «Ведьмак 3: Дикая Охота» для современных консолей в конце этого года. И, вероятно, релиз версий для PS5 и Xbox Series состоится 9 декабря, аккурат после The Game Awards.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

По крайней мере, эта дата засветилась в сети, где распространяется фотография, сделанная, как утверждается, сотрудником британской розничной сети Game. На изображении рядом с этим числом замечено наименование «Ведьмака 3» в издании «Игра года».

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