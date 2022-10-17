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16 минут назад

Создательница Bloodborne Kart показала геймплей на длиннейшем треке

Игромания.ру

Разработчица Лилит Вальтер опубликовала новый геймплейный ролик Bloodborne Kart, показывающий гонку на одном из готовящихся треков — длиннейшем из созданных на текущий момент.

Создательница Bloodborne Kart показала геймплей на длиннейшем треке
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Кроме того, автор отметила, что заметно улучшила внутриигровой искусственный интеллект, чтобы противники находили лучший путь и эффективно выполняли трюки, при этом внешний вид гонщиков-соперников можно настраивать перед каждой гонкой, а ещё теперь отключать получаемые «усиления» (в том числе убрать возможность получения бонусов в принципе).

Ранее Вальтер опубликовала прототип боевого геймплея игры: герой катается на мотоцикле по ограниченной арене, попутно расправляясь с разнообразными прибывающими противниками, давит их и расстреливает.

Точной даты релиза у Bloodborne Kart до сих пор нет.

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