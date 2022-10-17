Китайская RNG получила техническое поражение на TI11 из-за здоровья игрока

Китайской команде Royal Never Give Up засчитано техническое поражение на второй карте с PSG.LGD в рамках групповой стадии чемпионата мира The International 2022 по Dota 2.

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В заявлении организаторов указано, что решение принято «по медицинским причинам». Сообщается, что у одного из игроков возникли проблемы со здоровьем, — по некоторым данным, мидер RNG Лу Somnus Яо получил положительный результат теста на коронавирус.

После этого поражения Royal Never Give Up опустилась на второе место в группе А со статистикой 9–3. Через два часа у китайского коллектива запланирован следующий матч – с Hokori из Перу.