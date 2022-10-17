Будущее игр Silent Hill раскроют через 72 часа

В ночь на 17 октября официальный аккаунт Silent Hill в «Твиттере» объявил о скором анонсе новой части серии. Konami обещала рассказать о будущем франшизы 20 октября в 00:00 по московскому времени.

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В своих беспокойных снах ты видишь тот город? Будущее вселенной Silent Hill будет раскрыто в четверг, 20 октября в 00:00.

Как именно авторы планируют анонсировать новую часть в серии, неизвестно. Вполне возможно, Konami покажет полноценный трейлер проекта и наконец раскроет все карты над новой Silent Hill, о которой на протяжении нескольких лет сообщают инсайдеры.