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27 минут назад

Будущее игр Silent Hill раскроют через 72 часа

Чемпионат.com

В ночь на 17 октября официальный аккаунт Silent Hill в «Твиттере» объявил о скором анонсе новой части серии. Konami обещала рассказать о будущем франшизы 20 октября в 00:00 по московскому времени.

Будущее игр Silent Hill раскроют через 72 часа
Фото: СкриншотСкриншот

В своих беспокойных снах ты видишь тот город? Будущее вселенной Silent Hill будет раскрыто в четверг, 20 октября в 00:00.

Как именно авторы планируют анонсировать новую часть в серии, неизвестно. Вполне возможно, Konami покажет полноценный трейлер проекта и наконец раскроет все карты над новой Silent Hill, о которой на протяжении нескольких лет сообщают инсайдеры.

Ранее корейский комитет выдал возрастной рейтинг игре под названием Silent Hill: The Short Message. Судя по всему, именно её и представят через трое суток. Как отмечали авторитетные журналисты, это далеко не единственный проект, который разрабатывают по мотивам культовой вселенной.

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