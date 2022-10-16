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5 минут назад

Представлена новая портативная игровая консоль от Razer

Газета.Ru

Компания Razer представила портативную игровую консоль Edge, предназначенную для облачного гейминга. Об этом сообщает издание Engadget.

Представлена новая портативная игровая консоль от Razer
Фото: кадр из видеокадр из видео

Новинка представляет собой планшет с 6,8-дюймовым OLED-экраном и съемными контроллерами с физическими кнопками Razer Kishi V2 вроде тех, что используются в Nintendo Switch. Отмечается, что экран также имеет разрешение Full HD+ и поддерживает частоту обновления до 144 Гц.

Edge работает на базе процессора Snapdragon G3x Gen 1, которую компания Qualcomm разработала специально для игровых консолей. Кроме того, устройство получило 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. Из модулей беспроводной связи заявлены Wi-Fi 6Е, а также Bluetooth 5.2. В будущем Razer обещает представить версию Edge с модулем 5G.

Консоль работает на модифицированной Android OS и имеет предустановленные приложения для работы со стриминговыми игровыми сервисами вроде Xbox Cloud Gaming и NVIDIA GeForce Now.

Отмечается, что в США Razer Edge поступит в продажу в январе 2023 году и будет продаваться по цене $400. О запуске новинки в других странах пока не сообщается.

Ранее «Газета.Ru» писала, что в ближайшее время Apple представит новые модели iPad.

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