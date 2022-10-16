Представлена новая портативная игровая консоль от Razer

Компания Razer представила портативную игровую консоль Edge, предназначенную для облачного гейминга. Об этом сообщает издание Engadget.

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Новинка представляет собой планшет с 6,8-дюймовым OLED-экраном и съемными контроллерами с физическими кнопками Razer Kishi V2 вроде тех, что используются в Nintendo Switch. Отмечается, что экран также имеет разрешение Full HD+ и поддерживает частоту обновления до 144 Гц.

Edge работает на базе процессора Snapdragon G3x Gen 1, которую компания Qualcomm разработала специально для игровых консолей. Кроме того, устройство получило 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. Из модулей беспроводной связи заявлены Wi-Fi 6Е, а также Bluetooth 5.2. В будущем Razer обещает представить версию Edge с модулем 5G.

Консоль работает на модифицированной Android OS и имеет предустановленные приложения для работы со стриминговыми игровыми сервисами вроде Xbox Cloud Gaming и NVIDIA GeForce Now.

Отмечается, что в США Razer Edge поступит в продажу в январе 2023 году и будет продаваться по цене $400. О запуске новинки в других странах пока не сообщается.