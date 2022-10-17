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29 минут назад

В матче Team Spirit на The International произошёл баг с Tusk — герой стал снежным комом

Чемпионат.comиещё 4

В рамках матча между российской Team Spirit и Tundra Esports из Европы на чемпионате мира The International 2022 по Dota 2 проявился необычный баг — модель одного из персонажей зависла во время применения способности.

В матче российской Team Spirit на The International произошёл баг с Tusk
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Герой Tusk, на котором играл мидер Tundra Леон Nine Кириллин, после использования Snowball (превращает героя в снежный ком, катящийся на соперника) не вернулся к изначальной модели. На протяжении игры персонаж визуально выглядел, будто применяет способность в этот момент.

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Фактически это не повлияло на геймплей, поэтому организаторы турнира никак не отреагировали на произошедшее — матч был доигран в обычном режиме.

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