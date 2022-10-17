У известной стримерши Amouranth объявился муж

Недавно известная стримерша Кейтлин Amouranth Сирагуса во время прямой трансляции неожиданно для всех заявила, что замужем. Притом о своём супруге стримерша отозвалась в отрицательном ключе.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

По словам Сирагусы, с мужем у неё плохие отношения. Они часто ссорятся, а один раз супруг даже угрожал убить собак стримерши. Как отметила Amouranth, он «зашёл слишком далеко». Во время трансляции некоторые пользователи в чате на Twitch посоветовали девушке найти хорошего адвоката.

На записи со стрима ниже можно увидеть, как Сирагуса плачет и признаётся в том, что замужем. По её словам, она хотела проводить с мужем совместные трансляции, но сейчас сомневается, что это возможно.