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19 минут назад

У известной стримерши Amouranth есть муж — она пожаловалась на угрозы

Чемпионат.comиещё 1

Недавно известная стримерша Кейтлин Amouranth Сирагуса во время прямой трансляции неожиданно для всех заявила, что замужем. Притом о своём супруге стримерша отозвалась в отрицательном ключе.

У известной стримерши Amouranth объявился муж
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По словам Сирагусы, с мужем у неё плохие отношения. Они часто ссорятся, а один раз супруг даже угрожал убить собак стримерши. Как отметила Amouranth, он «зашёл слишком далеко». Во время трансляции некоторые пользователи в чате на Twitch посоветовали девушке найти хорошего адвоката.

На записи со стрима ниже можно увидеть, как Сирагуса плачет и признаётся в том, что замужем. По её словам, она хотела проводить с мужем совместные трансляции, но сейчас сомневается, что это возможно.

Ранее стало известно, что аккаунт стримерши в OnlyFans попытались взломать. На нём находилось более $ 900 тыс. (около 56 млн рублей). Вывести деньги злоумышленнику не удалось.

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