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1 час назад

Фанаты уже ненавидят новую Borderlands

Чемпионат.comиещё 1

В конце недели выходит New Tales from the Borderlands — интерактивный фильм в духе творений Telltale и фактически продолжение, хоть и не сюжетное, очень любимой Tales from the Borderlands. Созданием новинки занимается сама Gearbox, но в работе принимают участие сценарист предыдущей игры из Telltale.

Фанаты возненавидели новую Borderlands
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Однако это совершенно не помогает сиквелу — фанаты его буквально ненавидят. У всех трейлеров New Tales from the Borderlands на канале Borderlands в четыре-пять раз больше дизлайков, нежели лайков. И в комментариях недовольных огромная масса.

Скриншот

Камень преткновения — новые главные герои и сами диалоги. Больше всего игру сравнивают с недавней Saints Row. Тут и типажи персонажей похожи (типичные молодые бунтари против системы), и диалоги в таком же духе. Сюжет про поколение «Тиктока» пишут люди, которые не знают, что такое «Тикток».

Также опасения вызывает структура. Если в играх Telltale между интерактивными катсценами были минуты спокойствия, когда нужно было исследовать уровни в спокойном темпе, то в новой игре будто бы вся игра состоит из бесконечных катсцен. Это может выматывать.

Насколько опасения окажутся верными узнаем уже скоро, ведь New Tales from the Borderlands выходит 21 октября на ПК и консолях.
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