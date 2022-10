Фанаты возненавидели новую Borderlands

В конце недели выходит New Tales from the Borderlands — интерактивный фильм в духе творений Telltale и фактически продолжение, хоть и не сюжетное, очень любимой Tales from the Borderlands. Созданием новинки занимается сама Gearbox, но в работе принимают участие сценарист предыдущей игры из Telltale.