Фанаты возненавидели новую Borderlands

В конце недели выходит New Tales from the Borderlands — интерактивный фильм в духе творений Telltale и фактически продолжение, хоть и не сюжетное, очень любимой Tales from the Borderlands. Созданием новинки занимается сама Gearbox, но в работе принимают участие сценарист предыдущей игры из Telltale.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Однако это совершенно не помогает сиквелу — фанаты его буквально ненавидят. У всех трейлеров New Tales from the Borderlands на канале Borderlands в четыре-пять раз больше дизлайков, нежели лайков. И в комментариях недовольных огромная масса.

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Камень преткновения — новые главные герои и сами диалоги. Больше всего игру сравнивают с недавней Saints Row. Тут и типажи персонажей похожи (типичные молодые бунтари против системы), и диалоги в таком же духе. Сюжет про поколение «Тиктока» пишут люди, которые не знают, что такое «Тикток».

Также опасения вызывает структура. Если в играх Telltale между интерактивными катсценами были минуты спокойствия, когда нужно было исследовать уровни в спокойном темпе, то в новой игре будто бы вся игра состоит из бесконечных катсцен. Это может выматывать.