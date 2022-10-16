Создатели Atomic Heart завершили работы над игрой

Российская студия разработки видеоигр Mundfish пообещала в ближайшее время раскрыть дату релиза своей дебютной игры Atomic Heart. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале проекта.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Вечером 15 октября авторы долгожданной игры опубликовали пост, в котором передали всем поклонникам привет, а также заявили, что скоро объявят дату выхода Atomic Heart. Вместе с текстом разработчики опубликовали видео, на котором команда разработчиков что-то отмечает в баре. Вероятно, поводом для торжества стало окончание разработки игры.

Atomic Heart – это экшен с элементами RPG в антураже альтернативного СССР 50-х годов, который пошел по пути максимального развития науки, став самой технологически развитой страной в мире. В роли спецагента П-3 игрокам предстоит сразиться с восставшими роботами, а также узнать скрывающуюся за стремительным прогрессом правду.