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10 минут назад

Студия Mundfish скоро объявит дату релиза Atomic Heart

Газета.Ru

Российская студия разработки видеоигр Mundfish пообещала в ближайшее время раскрыть дату релиза своей дебютной игры Atomic Heart. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале проекта.

Создатели Atomic Heart завершили работы над игрой
Фото: Газета.руГазета.ру

Вечером 15 октября авторы долгожданной игры опубликовали пост, в котором передали всем поклонникам привет, а также заявили, что скоро объявят дату выхода Atomic Heart. Вместе с текстом разработчики опубликовали видео, на котором команда разработчиков что-то отмечает в баре. Вероятно, поводом для торжества стало окончание разработки игры.

Atomic Heart – это экшен с элементами RPG в антураже альтернативного СССР 50-х годов, который пошел по пути максимального развития науки, став самой технологически развитой страной в мире. В роли спецагента П-3 игрокам предстоит сразиться с восставшими роботами, а также узнать скрывающуюся за стремительным прогрессом правду.

Ранее «Газета.Ru» писала, что Atomic Heart станет эксклюзивом платформы VK Play.

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