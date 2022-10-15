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46 минут назад

Российские команды Team Spirit и BB Team провели первые матчи в групповом этапе The International 2022 по Dota 2

Матч ТВ

Российская команда Team Spirit, которая является действующим чемпионом The International 2022 по Dota 2, провела первый день группового этапа турнира без поражений.

Российские команды Team Spirit и BB Team провели первые матчи в групповом этапе The International 2022 по Dota 2
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В первом для себя матче группы В Team Spirit сыграли вничью с командой Fnatic, которую представляют филиппинские и тайские игроки — 1:1. Во второй встрече российский коллектив оказался сильнее европейского состава Entity — 2:0.

Team Spirit набрали 3 очка и располагаются на третьей строчке группы В.

За Team Spirit играют россияне Александр «TORONTOTOKYO» Хертек, Магомед «Collapse» Халилов, Ярослав «Mira» Найденов и украинцы Илья «Yatoro» Мулярчук и Мирослав «Miposhka» Колпаков.

Другая российская команда BB Team не смогла победить в первый игровой день. Сначала коллектив уступил европейцам из Gladiators — 0:2. Затем россияне уступили китайскому коллективу Royal Never Give (0:2), а завершили первый игровой день поражением от Team Liquid — 0:2.

BB Team стали единственными, кому не удалось набрать очков по итогам дня. Команда с 0 очков замыкает турнирную таблицу группы A.

За BB Team выступают россияне Никита «Daxak» Кузьмин, Денис «larl» Сигитов, Евгений «Noticed» Игнатенко, Владимир «RodjER» Никогосян и Акбар «SoNNeikO» Бутаев.

Игры,The International 2022 Dota 2,
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