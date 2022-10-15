Evil Geniuses возглавила группу A на The International 11

Evil Geniuses возглавила группу A на The International 11Команда провела первый день без поражений.

Evil Geniuses одержала победу над командой OG в третьем матче группы A на The International 11. Встреча завершилась со счетом 2-0 в пользу коллектива Егора "Nightfall" Григоренко.

Команда победила три из трех возможных встреч в первый игровой день и возглавила группу A cо статистикой 6-0.