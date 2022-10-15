Evil Geniuses возглавила группу A на The International 11

Evil Geniuses возглавила группу A на The International 11Команда провела первый день без поражений.
Evil Geniuses одержала победу над командой OG в третьем матче группы A на The International 11. Встреча завершилась со счетом 2-0 в пользу коллектива Егора "Nightfall" Григоренко.
Команда победила три из трех возможных встреч в первый игровой день и возглавила группу A cо статистикой 6-0.
Завтра EG встретится с Team Liquid и Hokori.Основная стадия The International 11 проходит с 15 по 30 октября 2022 года в Сингапуре. Итоговый призовой фонд турнира станет известен позднее.