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5 часов назад

Hotta Studio провела презентацию крупного обновления 2.0 для Tower of Fantasy

MMO13

За неделю до выхода крупного обновления 2.0 для глобальной версии MMORPG Tower of Fantasy разработчики провели полноценную презентацию. Запись трансляции прикреплена ниже.

Hotta Studio провела презентацию обновления 2.0 для Tower of Fantasy
Фото: MMO13MMO13

Во время стрима ведущие в виде чиби-версий персонажей из игры рассказали обо всех основных нововведениях, в том числе новом регионе Vera с пустынной локацией и киберпанковым городом, новой сюжетной линии, новых персонажах Rubi и Saki Fuwa, новых режимах и событиях. Хотя запись длится почти час, сама презентация начинается с отметки 30:00.

Обновление 2.0 для Tower of Fantasy выйдет 20 октября 2022 года. В этот же день игра станет доступна в сервисе Steam.

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