Hotta Studio провела презентацию обновления 2.0 для Tower of Fantasy

Во время стрима ведущие в виде чиби-версий персонажей из игры рассказали обо всех основных нововведениях, в том числе новом регионе Vera с пустынной локацией и киберпанковым городом, новой сюжетной линии, новых персонажах Rubi и Saki Fuwa, новых режимах и событиях. Хотя запись длится почти час, сама презентация начинается с отметки 30:00.