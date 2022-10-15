В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
1 час назад

Team Spirit выиграла первую карту группового этапа The International 2022 по Dota 2

Чемпионат.com

Российская команда Team Spirit по Dota 2 успешно стартовала на чемпионате мира The International 2022 — «драконы» почти без шансов обыграли на первой карте Fnatic из Юго-Восточной Азии.

Team Spirit выиграла первую карту группового этапа The International 2022 по Dota 2
Фото: FLICKRFLICKR

Команде Джардела DJ Мампусти удавалось сохранить паритет только первые пятнадцать минут. Затем Team Spirit начала уверенно захватывать преимущество на карте и без проблем довела дело до победы, разгромив соперника по убийствам — 18:5. Игра продолжалась 34 минуты 43 секунды.

В эти минуты начинается вторая карта противостояния. Сегодня Team Spirit также предстоит серия против европейского коллектива Entity Gaming.

Игры,The International 2022 Dota 2,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители