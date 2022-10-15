Team Spirit выиграла первую карту группового этапа The International 2022 по Dota 2

Российская команда Team Spirit по Dota 2 успешно стартовала на чемпионате мира The International 2022 — «драконы» почти без шансов обыграли на первой карте Fnatic из Юго-Восточной Азии.

Фото: FLICKR FLICKR

Команде Джардела DJ Мампусти удавалось сохранить паритет только первые пятнадцать минут. Затем Team Spirit начала уверенно захватывать преимущество на карте и без проблем довела дело до победы, разгромив соперника по убийствам — 18:5. Игра продолжалась 34 минуты 43 секунды.