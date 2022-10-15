Психолог высказалась об использовании видеоигр для снятия стресса

Об использовании видеоигр для снятия стресса высказалась в разговоре с «Мослентой» психолог-расстановщик, невролог Эрстея Дэйс. По ее словам, игры действительно могут положительно влиять на психику людей.

По словам психолога, специалисты пока не прищли к единому мнению о влиянии компьютерных игр на эмоциональное состояние человека. Одни считают, что они великолепно снимают стресс, другие убеждены, что они пагубно действуют на психику, делают человека более импульсивным и жестким.