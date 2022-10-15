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11 минут назад

BetBoom Team проиграла Gaimin Gladiators в групповой стадии The International 2022

Чемпионат.com

Российская команда BetBoom Team уступила в первом матче группового этапа The International 2022. Серия первого тура группы А против Gaimin Gladiators закончилась в пользу команды из Европы.

BetBoom Team проиграла Gaimin Gladiators в групповой стадии The International 2022
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Во второй игре BetBoom удивила соперников неожиданным пиком Beastmaster на роль керри и Sniper на центральную линию. Команда намеревалась давить с первых минут, но проиграла стадию лайнинга и долгое время отставала. В поздней стадии игроки GG много ошибались, но сильный Morphling проиграть такое уже не смог.

Чемпионат.com

Следующий матч в рамках группового этапа TI11 BetBoom Team проведёт через два часа с Royal Never Give Up из Китая.

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