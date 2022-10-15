BetBoom Team проиграла Gaimin Gladiators в групповой стадии The International 2022

Российская команда BetBoom Team уступила в первом матче группового этапа The International 2022 . Серия первого тура группы А против Gaimin Gladiators закончилась в пользу команды из Европы.

Во второй игре BetBoom удивила соперников неожиданным пиком Beastmaster на роль керри и Sniper на центральную линию. Команда намеревалась давить с первых минут, но проиграла стадию лайнинга и долгое время отставала. В поздней стадии игроки GG много ошибались, но сильный Morphling проиграть такое уже не смог.