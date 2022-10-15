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1 час назад

Team Spirit идет без поражений, BetBoom не может выиграть. Итоги первого дня The International 11

Cq.ruиещё 2

Завершился первый день группового этапа The International 2022. Не для всех СНГ-команд он прошел удачно.

Team Spirit идет без поражений, BetBoom не может выиграть. Итоги первого дня The International 11
Фото: РИА НовостиРИА Новости

The International 2022 Team Spirit закончила этот день с девятью очками: российская команда одержала победу над Entity (2:0) и сыграла в ничью с fnatic. Завтра, 16 октября, «драконов» три матча с TSM , Thunder Awaken и Talon Esports. А BetBoom Team похвастаться нечем — команда проиграла все три матча.

В сериях с Team Liquid , Royal Never Give Up и Gaimin Gladiators российский коллектив не взял ни одной карты. Завтра BBT встретится с BOOM Esports и Hokori. Тем временем общий призовой фонд The International 11 превысил $ 16 млн. Его разыграют двадцать лучших команд мира по Dota 2 в Сингапуре.

Игры,The International 2022 Dota 2,
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