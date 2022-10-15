Team Spirit идет без поражений, BetBoom не может выиграть. Итоги первого дня The International 11

Завершился первый день группового этапа The International 2022. Не для всех СНГ-команд он прошел удачно.

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The International 2022 Team Spirit закончила этот день с девятью очками: российская команда одержала победу над Entity (2:0) и сыграла в ничью с fnatic. Завтра, 16 октября, «драконов» три матча с TSM , Thunder Awaken и Talon Esports. А BetBoom Team похвастаться нечем — команда проиграла все три матча.