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2 часа назад

Авторы 60 Seconds и 60 Parsecs рассказали о продажах игр

Игромания.ру

Польская студия Robot Gentleman была основана в 2021 году, так что независимые создатели игр празднуют своё десятилетие. И по этому случаю создатели симуляторов 60 Seconds и 60 Parsecs выпустили ролик с различными статистическими данными.

Авторы 60 Seconds и 60 Parsecs рассказали о продажах игр
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Как оказалось, Robot Gentleman сумела продать 4,8 миллиона копий своих игр. При этом 4,2 миллиона пришлись на долю 60 Seconds, и лишь 650 тысяч игроков купили сиквел, 60 Parsecs.

В распределении по платформам на первом месте оказались персональные компьютеры: ими пользовались 2,2 миллиона игроков. Консольных игроков оказался миллион, и 1,6 миллиона играли на мобильных устройствах.

Студия Robot Gentleman поблагодарила всех, кто играл в её игры, смотрел ролики и трансляции и любыми другими способами поддерживал разработчиков. В ближайшие дни празднование десятилетия продолжится, и нам обещают что-то интересное.

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