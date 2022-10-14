Авторы 60 Seconds и 60 Parsecs рассказали о продажах игр

Польская студия Robot Gentleman была основана в 2021 году, так что независимые создатели игр празднуют своё десятилетие. И по этому случаю создатели симуляторов 60 Seconds и 60 Parsecs выпустили ролик с различными статистическими данными.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Как оказалось, Robot Gentleman сумела продать 4,8 миллиона копий своих игр. При этом 4,2 миллиона пришлись на долю 60 Seconds, и лишь 650 тысяч игроков купили сиквел, 60 Parsecs.

В распределении по платформам на первом месте оказались персональные компьютеры: ими пользовались 2,2 миллиона игроков. Консольных игроков оказался миллион, и 1,6 миллиона играли на мобильных устройствах.