Against the Storm выходит в Steam и GOG

Студия Eremite Games почти год назад выпустила в ранний доступ градостроительный симулятор Against the Storm. Игра оказалась эксклюзивом магазина Epic Games и до сих пор доступна только в нём. Но скоро это изменится.

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Разработчики объявили о новых релизах Against the Storm. Игра 1 ноября поступит в продажу в Steam и GOG. А пока что желающие могут познакомиться с демоверсией. Достигнутый в ней прогресс перенесут в версию раннего доступа при условии покупки игры.

В раннем доступе Steam и GOG игрокам будет доступно пять биомов, четыре играбельные расы, четыре основных уровня сложности и 20 престижных. Игроки смогут установить более 80 видов зданий и три десятка украшений. А на мировой карте соревнуются или сотрудничают три разные фракции.