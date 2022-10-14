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2 часа назад

Against the Storm выходит в Steam и GOG

Игромания.ру

Студия Eremite Games почти год назад выпустила в ранний доступ градостроительный симулятор Against the Storm. Игра оказалась эксклюзивом магазина Epic Games и до сих пор доступна только в нём. Но скоро это изменится.

Against the Storm выходит в Steam и GOG
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Разработчики объявили о новых релизах Against the Storm. Игра 1 ноября поступит в продажу в Steam и GOG. А пока что желающие могут познакомиться с демоверсией. Достигнутый в ней прогресс перенесут в версию раннего доступа при условии покупки игры.

В раннем доступе Steam и GOG игрокам будет доступно пять биомов, четыре играбельные расы, четыре основных уровня сложности и 20 престижных. Игроки смогут установить более 80 видов зданий и три десятка украшений. А на мировой карте соревнуются или сотрудничают три разные фракции.

В Against the Storm нам предстоит руководить новыми поселениями людей, бобров, ящеров или гарпий. И каждое из них будет в свой срок уничтожено Гнилой бурей. Вопрос лишь в том, сумеем ли мы в срок собрать необходимое количество ресурсов для восстановления Тлеющего города.

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