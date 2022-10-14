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43 минуты назад

Журналисты сыграли в ремейк Dead Space. Они в восторге — игры сильно отличаются

Чемпионат.comиещё 2

В сентябре EA провела закрытый показ ремейка Dead Space, дав возможность журналистам лично попробовать игру. Сегодня же, на 14-летие оригинала, спало эмбарго и критики поделились своими впечатлениями.

Журналисты в восторге от ремейка Dead Space
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Новый геймплей

Про большинство нововведений мы и так знали: Айзек теперь разговаривает (к роли вернулся актёр из второй и третьей частей), а корабль «Ишимура» перестал быть набором локаций — теперь его можно назвать полноценным открытым миром. Вдобавок в местах с нулевой гравитацией полностью сменили управление — у игроку полный контроль над персонажем.

Из действительно интересного сыгравшие отметили местами большие изменения в повествовании. К примеру, во второй главе оригинала Айзек наблюдал за превращением капитана в некроморфа в безопасности — за стеклом. В ремейке это происходит прямо перед героем — примерно как в начале Dead Space 2.

Ещё для ремейка придумали «режиссёра для поддержания направления» — это что-то вроде режиссёра из Left 4 Dead, который следит за состоянием героя и может запустить случайные звуки (скрипы, взрывы труб) и даже начать нападение некроморфов. Вдобавок расширили локации, добавив новые места.

Вдобавок отметили повышенную сложность — ремейк сложнее оригинала. В новинке придётся чаще пользоваться рукопашным боем, стазисом и окружением, поскольку патронов стало ещё меньше.

В остальном же очень хвалят графику — игра и выглядит многократно лучше, и это позволяет куда глубже погрузиться в космические ужасы.

Ремейк Dead Space выходит 27 января на PS5, Xbox Series и ПК.

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