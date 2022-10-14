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1 час назад

В Dwarf Fortress добавят обучение впервые за 20 лет

Игромания.ру

В 2019 году студия Bay 12 Games объявила, что выпустит в Steam свою легендарную игру Dwarf Fortress, известную с 2002 года. И с тех пор разработчики прикладывают все силы к тому, чтобы сделать свою игру красивее, доступнее и понятнее. Хоть немного.Как отмечает студия в свежем обновлении, разработчики уже успели перерисовать интерфейс и убрали клавиатурные команды, заменив их более современным управлением, в том числе при помощи мыши. И теперь пришла пора внедрить в игру обучение и подсказки.

В культовую Dwarf Fortress добавят обучение впервые за 20 лет
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В качестве тестовой аудитории была использована жена Зака Адамса, которая не играла ни в одну стратегию, и самым близким по жанру проектом в её биографии была Overcooked 2. Со второй попытки туториал оказался настолько полезным, что Энни «сумела прорыть тоннель под болотом и затопить свою крепость».

Опубликованные скриншоты обучающих подсказок говорят о том, что новым игрокам Dwarf Fortress собираются объяснить элементы управления, основы добычи полезных ископаемых, создание и распределение запасов товаров, а также разделение крепости на зоны для работы, отдыха и развлечений.

Братья Тарн и Зак Адамс отмечают, что хотят сделать невероятно сложную Dwarf Fortress доступной для любого хотя бы на самом начальном уровне. Они хотят, чтобы любой игрок смог попробовать, провалиться и понять, насколько это весело.Даты релиза у Steam-версии игры всё ещё нет, но она вполне может выйти даже в следующем году.

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