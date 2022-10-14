В культовую Dwarf Fortress добавят обучение впервые за 20 лет

В 2019 году студия Bay 12 Games объявила, что выпустит в Steam свою легендарную игру Dwarf Fortress, известную с 2002 года. И с тех пор разработчики прикладывают все силы к тому, чтобы сделать свою игру красивее, доступнее и понятнее. Хоть немного.Как отмечает студия в свежем обновлении, разработчики уже успели перерисовать интерфейс и убрали клавиатурные команды, заменив их более современным управлением, в том числе при помощи мыши. И теперь пришла пора внедрить в игру обучение и подсказки.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В качестве тестовой аудитории была использована жена Зака Адамса, которая не играла ни в одну стратегию, и самым близким по жанру проектом в её биографии была Overcooked 2. Со второй попытки туториал оказался настолько полезным, что Энни «сумела прорыть тоннель под болотом и затопить свою крепость».

Опубликованные скриншоты обучающих подсказок говорят о том, что новым игрокам Dwarf Fortress собираются объяснить элементы управления, основы добычи полезных ископаемых, создание и распределение запасов товаров, а также разделение крепости на зоны для работы, отдыха и развлечений.