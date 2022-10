Призовой фонд The International по Dota 2 сравнили с обычным спортом

На The International 2021 было разыграно более $ 40 млн, на The International 2019 — $ 34 млн, а на The International 2018 — $ 25 млн. На момент выпуска статьи призовой фонд The International 2022 составляет $ 15,4 млн. У игроков есть около двух недель, чтобы пополнить его. Впрочем, вряд ли он сможет перевалить за $ 20 млн по той динамике, что наблюдается сейчас.