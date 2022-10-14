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1 час назад

Геймер случайно испортил игровую консоль Steam Deck мультфильмом "Шрек"

Газета.Ruиещё 1

Пользователь Reddit с ником thstephens8789 ради шутки установил мультфильм «Шрек» в качестве анимации включения Steam Deck и теперь при каждом запуске консоли вынужден полностью смотреть оригинальную часть культовой анимационной франшизы. Об этом сообщает издание DTF. На форуме thstephens8789 признался, что не ожидал такого итога, экспериментируя с возможностями консоли.

Геймер случайно испортил игровую консоль Steam Deck мультфильмом "Шрек"
Фото: Газета.руГазета.ру

Thstephens8789 также попросил пользователей Reddit поделиться информацией о том, как можно изменить файл мультфильма на анимацию покороче, не дожидаясь окончания «Шрека». Вместе этого ему посоветовали приготовить попкорн и посмотреть мультфильм до конца, а также не удалять «Шрека» с заставки, чтобы наслаждаться классикой при каждом включении приставки.

Часть пользователей попыталась утешить thstephens8789 рассказами про свои досадные ошибки, допущенные по невнимательности. Например, 13pokerus поделился историей про то, как более двух раз случайно удалял любимую игру с PlayStation 4, путая кнопки «Закрыть» и «Удалить».

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что создавшая Steam Deck компания Valve приступила к разработке нового проекта под названием Neon Prime.

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