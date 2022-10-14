Компания Valve зарегистрировала новую торговую марку

В реестре ведомства США по патентам и товарным знакам появилась новая запись, числящаяся за компанией Valve, из которой следует, что культовая игровая студия занимается разработкой секретного проекта под названием Neon Prime. Об этом сообщает издание Dextro.
Отмечается, что товарный знак помещен в категорию «Компьютерные игры, электронные игры, видеоигры и компьютерные игры, загружаемые через интернет». Исходя из этого СМИ предполагают, что Neon Prime – это новая игровая франшиза, над которой работает Valve.
Некоторые журналисты также считают, что Neon Prime может иметь отношение к одному из множества секретных проектов Valve, о разработке которых в сентябре в интервью журналу Famitsu говорил геймдизайнер компании Грег Кумер.
Впрочем, с той же вероятностью, отмечает Dextro, Neon Prime может оказаться каким-нибудь прикладным ПО вроде античит-системы для Counter Strike: Global Offensive.
Последней на сегодняшний день крупной игрой Valve остается VR-проект от 2020 года Half-Life: Alyx.