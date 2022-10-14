Компания Valve зарегистрировала новую торговую марку

В реестре ведомства США по патентам и товарным знакам появилась новая запись, числящаяся за компанией Valve, из которой следует, что культовая игровая студия занимается разработкой секретного проекта под названием Neon Prime. Об этом сообщает издание Dextro.

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Отмечается, что товарный знак помещен в категорию «Компьютерные игры, электронные игры, видеоигры и компьютерные игры, загружаемые через интернет». Исходя из этого СМИ предполагают, что Neon Prime – это новая игровая франшиза, над которой работает Valve.

Некоторые журналисты также считают, что Neon Prime может иметь отношение к одному из множества секретных проектов Valve, о разработке которых в сентябре в интервью журналу Famitsu говорил геймдизайнер компании Грег Кумер.

Впрочем, с той же вероятностью, отмечает Dextro, Neon Prime может оказаться каким-нибудь прикладным ПО вроде античит-системы для Counter Strike: Global Offensive.