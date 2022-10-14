В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 63.49EUR 62.59
Войти в почту
12 минут назад

DTF покинул главный редактор Вадим Елистратов

Чемпионат.com

Главный редактор популярного русскоязычного портала об играх и кино DTF Вадим Елистратов объявил об уходе со своего поста. По его словам, дело здесь не в сокращении — решение назревало последние полтора года. Уже 1 ноября Вадим выходит на новую работу.

DTF покинул главный редактор Вадим Елистратов
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Я покидаю DTF, потому что выхожу на новую работу 1 ноября. Не считайте, что мой уход каким-то образом сигнализирует о проблемах сайта. Это личное решение, которое созревало во мне около полутора лет. 24 февраля и последовавшие за ним сокращения в редакции просто ускорили неизбежное. Планы по развитию DTF никак не меняются.

В издании «Комитет» Вадим Елистратов проработал более 9 лет — с 30 сентября 2013 года, а DTF он возглавлял с ребрендинга сайта — с 9 января 2017 года.

Как отметил уже бывший главный редактор, он больше не будет писать про игры на работе — «только если по любви». Теперь журналист «попробует что-то новое для себя». О своих дальнейших планах Вадим сообщит чуть позже.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители