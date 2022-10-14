DTF покинул главный редактор Вадим Елистратов

Главный редактор популярного русскоязычного портала об играх и кино DTF Вадим Елистратов объявил об уходе со своего поста. По его словам, дело здесь не в сокращении — решение назревало последние полтора года. Уже 1 ноября Вадим выходит на новую работу.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Я покидаю DTF, потому что выхожу на новую работу 1 ноября. Не считайте, что мой уход каким-то образом сигнализирует о проблемах сайта. Это личное решение, которое созревало во мне около полутора лет. 24 февраля и последовавшие за ним сокращения в редакции просто ускорили неизбежное. Планы по развитию DTF никак не меняются.

В издании «Комитет» Вадим Елистратов проработал более 9 лет — с 30 сентября 2013 года, а DTF он возглавлял с ребрендинга сайта — с 9 января 2017 года.