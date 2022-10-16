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9 минут назад

Бесплатные игры, что скачать на этой неделе

Мария Иванова

До праздничной лавины крупных релизов осталось совсем немного — а пока пришло время нашей еженедельной подборки бесплатных игр. В этот раз мы нашли несколько отличных хорроров, переиздание мультяшной классики и ядреные мемы.

Подборка бесплатных игр для ПК: что скачать на этой неделе
Фото: Raw FuryRaw Fury

Darkwood

Видео дня

В Epic Games Store бесплатно раздают Darkwood — пожалуй, один из лучших инди-хорроров последних десяти лет. Главному герою предстоит выбраться из мрачного восточно-европейского леса, который оказался отрезан от внешнего мира по причине таинственной болезни. Днем придется искать ресурсы, исследовать окружение и новые тропы вглубь чащи, а каждой ночью — защищать убежище от монстров, выходящих на охоту после захода солнца. Если вы любите неглупые ужастики, которые не пытаются напугать дешевыми скримерами, ни в коем случае не проходите мимо. Darkwood можно бесплатно забрать до 20 октября.

Acid Wizard Studio

ToeJam & Earl: Back in the Groove!

Второй игрой еженедельной раздачи Epic Games Store стала ToeJam & Earl: Back in the Groove!: полномасштабное переиздание классического приключения о парочке хип-хоп инопланетян, которые пытаются отыскать запчасти для своей космической ракеты. Оригинальные актеры озвучки вернулись к своим ролям, но в остальном игра сохранила все, чем запомнился первоисточник. Яркие цвета, отличную музыку и по-хорошему дурацкое чувство юмора. Проект также можно добавить в библиотеку до 20 октября.

HumaNature Studios

Per Aspera

На бесплатных выходных Steam сейчас Per Aspera: менеджмент-сим, посвященный терраформингу Марса. Чтобы приспособить красную планету для жизни, игроку предстоит наладить логистические цепочки, позаботиться о выработке ресурсов и создать все необходимые для колонистов условия. Бесплатно поиграть в Per Aspera можно до 17 октября.

Raw Fury

UNDECEMBER

Также в Steam вышел hack-and-slash боевик UNDECEMBER, который активно сравнивают с Path of Exile и Diablo. А это значит, что игроков ждут орды монстров, раскидистые деревья навыков, погоня за мощным снаряжением и однообразный, но захватывающий геймплей. Сейчас пользователи Steam массово занижают рейтинг игры из-за агрессивной монетизации, но, в конце концов, вас никто не заставляет тратить деньги.

LINE Games

For Mother Matron

Хоррор-новелла о трех друзьях, которые живут в полузаброшенном городе, чьи жители поклоняются лидеру таинственного культа — Матери Матроне. Подросткам предстоит исследовать катакомбы, скрытые под городом, и выбраться оттуда живыми… Или сгинуть во тьме. Визуальным новеллам редко удается по-настоящему напугать, но For Mother Matron выглядит как минимум любопытно благодаря броскому визуальному дизайну, который смешивает монохромные рисунки и реальные фотографии.

Neoclassic Games

Derp Souls

Наконец, последняя бесплатная игра этой недели — глубоко прожаренный шитпост Derp Souls, бесстыдно пародирующий всем понятно, что. Рисунки на странице игры в магазине, сгенерированные нейросетью, рассказывают все, что нужно знать. Это бессмысленный, беспощадный, едва работающий стеб над канонами Dark Souls, под завязку набитый сюрреальными мемами. Глупо, но хорошие шитпосты — тоже ценная вещь.

Imagination Rabbit
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