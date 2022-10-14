Стало известно, когда выйдет "Ведьмак 3: Дикая Охота" с трассировкой лучей

Релиз обновленной версии игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» состоится уже в конце октября. Об этом сообщает сетевое издание VGTimes со ссылкой на инсайдера.
Обновление было анонсировано студией CD Project RED еще в 2020 году, однако разработчики до сих пор не называли точных сроков выхода некстген-версии «Ведьмака». В игре для современных консолей будет улучшена графическая часть, появится поддержка трассировки лучей, а также будут добавлены элементы из сериала «Ведьмак» от Netflix — заявлено появление брони Геральта из экранизации.
Оригинальная игра «Ведьмак 3: Дикая Охота» вышла в 2015 году на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Позже состоялся релиз портативной версии для Nintendo Switch. Улучшенная версия, которая может выйти в октябре, будет доступна на ПК, PS5 и Xbox Series X/S. Для владельцев оригинальной версии игры на ПК обновление будет бесплатным.