Стало известно, когда выйдет "Ведьмак 3: Дикая Охота" с трассировкой лучей

Релиз обновленной версии игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» состоится уже в конце октября. Об этом сообщает сетевое издание VGTimes со ссылкой на инсайдера.

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Обновление было анонсировано студией CD Project RED еще в 2020 году, однако разработчики до сих пор не называли точных сроков выхода некстген-версии «Ведьмака». В игре для современных консолей будет улучшена графическая часть, появится поддержка трассировки лучей, а также будут добавлены элементы из сериала «Ведьмак» от Netflix — заявлено появление брони Геральта из экранизации.