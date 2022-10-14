Аналитик высказался об исключении Solo из состава NAVI по Dota 2

Solo покинул Na`Vi, ну ожидаемо весьма, учитывая результаты и слухи о том, что все там с Solo поссорились (или наоборот, не суть). Есть подозрение, что и карьера закончится на этом моменте. Ну, поглядим, может попробует ещё что, есть одна команда перспективная, там в целом мидер сильный!