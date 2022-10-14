В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 63.49EUR 62.59
Войти в почту
1 час назад

Puppey: нужно быть дегенератом, чтобы выигрывать в Dota 2. Тебе нужно быть «больным»

Чемпионат.comиещё 1

Перед стартом группового этапа The International 32-летний капитан Team Secret Клемент Puppey Иванов дал совет игрокам, которые хотят добиться успеха в Dota 2.

Капитан Team Secret дал совет игрокам Dota 2
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По словам опытного игрока, здоровые люди не всегда могут показать отличные результаты.

Если честно, от игр есть довольно сильная зависимость, из-за них ты не обращаешь внимание на действительно важные вещи в жизни. Пять лет назад мне пришлось разгребать много дерьма в реальной жизни, но, чтобы стать лучше, нужно было просто играть в «Доту» и ни о чём не думать, как это делают все молодые игроки. Извините, но нужно быть дегенератом, чтобы выигрывать в Dota 2. Тебе нужно быть «больным». Это сложно сформулировать… Чаще всего здоровые люди — не лучшие игроки в «Доту». Распорядок сна и всё в таком роде — для киберспортсмена это странно.

Puppey стал единственным игроком, который примет участие во всех 11 турнирах серии The International по Dota 2.

The International 2022 по Dota 2 — в Okko! Смотрите матчи Group Stage (15–18 октября) и записи игр Last Chance Qualifier бесплатно по ссылке.

Игры,The International 2022 Dota 2,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители