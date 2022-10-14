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1 час назад

Призовой фонд The International 2022 вырос на $ 2 млн за день — но всё ещё ниже обычного

Чемпионат.com

Размер призового фонда чемпионата мира The International 2022 по Dota 2 резко вырос — если в последние несколько недель пользователи пополняли его в среднем на $ 100 тыс. каждые сутки, с 13 октября он увеличился сразу на $ 2 млн.

Призовой фонд The International 2022 вырос до нескольких миллионов
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Теперь общая сумма, которую разыграют участники TI11, превышает $ 15,4 млн. Пользователи связывают резкий скачок с выходом боевого комплекта, который позволяет получить дополнительные уровни Battle Pass и сокровищницы дешевле обычного.

Тем не менее темп роста призового фонда The International все ещё уступает графику не только 2021 года, но даже турнира 2016 года. Сумма будет увеличиваться до 30 октября, когда состоится гранд-финал TI11 — специалисты считают, что она не превысит $ 20 млн. Такой же призовой был на TI6.

Начальный призовой фонд чемпионата мира по Dota 2 увеличивается за счёт внутриигровых покупок боевого пропуска, посвящённого турниру: в сумму добавляется 25% от всех продаж Battle Pass.

The International 2022 по Dota 2 — в Okko! Смотрите матчи Group Stage (15–18 октября) и записи игр Last Chance Qualifier бесплатно по ссылке.

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